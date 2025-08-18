В ХМАО отправили под суд газовиков, из-за которых во время взрыва погибли люди

Силовики завершили расследование взрыва на газопроводе в Белоярском районе. Во время происшествия тогда погибли пять работников предприятия.
«В результате допущенных ответственными лицами предприятия нарушений требований промышленной безопасности опасного производственного объекта при проектировании и непосредственном проведении работ, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением», — говорится в telegram-канале Следкома Югры. Происшествие случилось во время очистки магистрального газопровода.
Взрыв произошел в мае 2023 года. Уголовное дело расследовали в отношении трех работников газотранспортного предприятия. Помимо пяти погибших во время ЧП пострадал еще один потерпевший — он получил тяжкий вред здоровью.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Белоярском районе ХМАО произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Происшествие случилось в 30 километрах от поселка Лыхма.
