18 августа 2025

В ХМАО отправили под суд газовиков, из-за которых во время взрыва погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи отправили дело в суд
Следователи отправили дело в суд Фото:

Силовики завершили расследование взрыва на газопроводе в Белоярском районе. Во время происшествия тогда погибли пять работников предприятия.

«В результате допущенных ответственными лицами предприятия нарушений требований промышленной безопасности опасного производственного объекта при проектировании и непосредственном проведении работ, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением», — говорится в telegram-канале Следкома Югры. Происшествие случилось во время очистки магистрального газопровода.

Взрыв произошел в мае 2023 года. Уголовное дело расследовали в отношении трех работников газотранспортного предприятия. Помимо пяти погибших во время ЧП пострадал еще один потерпевший — он получил тяжкий вред здоровью.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Белоярском районе ХМАО произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Происшествие случилось в 30 километрах от поселка Лыхма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики завершили расследование взрыва на газопроводе в Белоярском районе. Во время происшествия тогда погибли пять работников предприятия. «В результате допущенных ответственными лицами предприятия нарушений требований промышленной безопасности опасного производственного объекта при проектировании и непосредственном проведении работ, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением», — говорится в telegram-канале Следкома Югры. Происшествие случилось во время очистки магистрального газопровода. Взрыв произошел в мае 2023 года. Уголовное дело расследовали в отношении трех работников газотранспортного предприятия. Помимо пяти погибших во время ЧП пострадал еще один потерпевший — он получил тяжкий вред здоровью. Ранее URA.RU рассказывало, что в Белоярском районе ХМАО произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Происшествие случилось в 30 километрах от поселка Лыхма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...