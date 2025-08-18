Жители ХМАО рассказали, как относятся к ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*

Почти 40% жителей ХМАО одобрили блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Против ограничений в мессенджерах высказались 48% югорчан, сообщил URA.RU SuperJob.
«38% югорчан одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах», — говорится в исследовании. Недовольными остались 48% опрошенных.
Больше недовольных в Югре оказалось среди мужчин. Женщины напротив чаще одобряли блокировку звонков. «Респонденты до 35 лет демонстрируют скепсис: 56% не одобряют ограничения, в то время как среди людей от 45 лет уровень поддержки достигает 46%», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в РФ принимаются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). Как пояснял Роскомнадзор, мера обусловлена тем, что звонки в мессенджерах используются злоумышленниками для обмана и вымогательства денег.
*Принадлежит организации Meta, запрещена в России и признана экстремистской.
