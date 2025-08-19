Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя Старобельска по подозрению в передаче секретных сведений о российской армии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в региональном УФСБ.
«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, осуществившего собирание сведений военного характера», — рассказали в УФСБ. Их слова передает РИА Новости.
Житель Старобельска был задержан по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации о расположении подразделений российских войск на территории ЛНР. По имеющимся данным, он действовал в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Ранее стало известно, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали жителя прифронтового Сватовского района. Мужчина подозревается в передаче украинским спецслужбам информации, касающейся российских вооруженных сил. Задержанный рассказал, что занимался шпионской деятельностью с 2022 года и привлекал к сбору информации других лиц. В результате действий мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.