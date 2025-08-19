Принц Саудовской Аравии заинтересовался встречей Путина и Трампа

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд проявил интерес к встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в Кремле.
Телефонный разговор между президентом РФ и наследным принцем состоялся 19 августа. Главной темой обсуждения стали итоги недавних переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом. «В ходе телефонного разговора Президент России проинформировал об основных результатах недавних контактов с Президентом США Дональдом Трампом», — говорится в официальном telegram-канале Кремля.
Стороны также рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. В частности, обсуждались перспективы развития политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Важной частью разговора стала оценка совместной работы России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс». По итогам телефонного разговора Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на различных уровнях.
