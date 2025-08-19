Челябинец, поймавший пулю от полицейского при задержании, попал под следствие

Житель Коркино, угрожавший пистолетом приехавшему по его вызову полицейскому и получивший пулю в ногу при задержании, попал под следствие. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома.
Также по делу назначен целый комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Мужчину задержали вечером 18 августа. Он вызвал полицейских, уверяя, что в его квартиру пробрались незнакомые. Но как только заявитель увидел стражей порядка — начал угрожать им пистолетом. В соответствии с положениями Федерального закона «О полиции» сотрудник ППС применил огнестрельное оружие, ранив ногу злоумышленника, после чего он был задержан и в дальнейшем госпитализирован.
