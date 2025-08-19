Челябинец, поймавший пулю от полицейского при задержании, попал под следствие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Житель Коркино, угрожавший пистолетом приехавшему по его вызову полицейскому и получивший пулю в ногу при задержании, попал под следствие. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома.

Также по делу назначен целый комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Мужчину задержали вечером 18 августа. Он вызвал полицейских, уверяя, что в его квартиру пробрались незнакомые. Но как только заявитель увидел стражей порядка — начал угрожать им пистолетом. В соответствии с положениями Федерального закона «О полиции» сотрудник ППС применил огнестрельное оружие, ранив ногу злоумышленника, после чего он был задержан и в дальнейшем госпитализирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Коркино, угрожавший пистолетом приехавшему по его вызову полицейскому и получивший пулю в ногу при задержании, попал под следствие. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома. Также по делу назначен целый комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Мужчину задержали вечером 18 августа. Он вызвал полицейских, уверяя, что в его квартиру пробрались незнакомые. Но как только заявитель увидел стражей порядка — начал угрожать им пистолетом. В соответствии с положениями Федерального закона «О полиции» сотрудник ППС применил огнестрельное оружие, ранив ногу злоумышленника, после чего он был задержан и в дальнейшем госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...