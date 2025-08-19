Стали известны обстоятельства гибели брата депутата Милонова

Родной брат депутата Виталия Милонова умер от осложнений после ранения
Родной брат Виталия Милонова увлекался зоологией, в частности, изучал рептилий
Родной брат Виталия Милонова увлекался зоологией, в частности, изучал рептилий

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр получил серьезное ранение в зоне СВО. В результате оно дало осложнения, которые и привели к гибели мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в аппарате депутата Милонова.

"Во время боевого задания он был ранен. Осложнение оказалось смертельным", — сообщил представитель парламентария в разговоре с агентством.

Александр проходил службу в разведывательном подразделении ЛНР и поддерживал постоянную связь со своим братом. Он проявлял глубокий интерес к зоологии, специализировался на изучении рептилий и испытывал особую привязанность к природе. Братья отличались тесными и доверительными отношениями.

«Они были очень близки. Это огромная утрата», — заключил представитель Виталия Милонова.

