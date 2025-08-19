Стали известны обстоятельства гибели брата депутата Милонова

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр получил серьезное ранение в зоне СВО. В результате оно дало осложнения, которые и привели к гибели мужчины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в аппарате депутата Милонова.
"Во время боевого задания он был ранен. Осложнение оказалось смертельным", — сообщил представитель парламентария в разговоре с агентством.
Александр проходил службу в разведывательном подразделении ЛНР и поддерживал постоянную связь со своим братом. Он проявлял глубокий интерес к зоологии, специализировался на изучении рептилий и испытывал особую привязанность к природе. Братья отличались тесными и доверительными отношениями.
«Они были очень близки. Это огромная утрата», — заключил представитель Виталия Милонова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.