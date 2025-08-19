Лавров о свитшоте челябинского бренда: из этого раздули сенсацию

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале «Россия 24» высказался о гардеробе, в котором он прибыл на саммит в Анкоридж. А именно о свитшоте с надписью «СССР» от челябинского бренда SelSovet. По его словам, вокруг этого раздули сенсацию.
«Я считаю, что из этого раздули сенсацию. Тут нет ничего необычного. Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории», — отметил министр.
По его словам, историю Советского Союза надо хранить, пускай даже в таких форматах. Все это — наша родина, которая сегодня обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами.
Появление Лаврова в свитере челябинского бренда резко повысило его популярность. Как призналась основатель Екатерина Варлакова, сейчас сотрудники несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!