Лавров о свитшоте челябинского бренда: из этого раздули сенсацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свитшот, в котором Сергей Лавров прибыл в Анкоридж, наделал много шума
Свитшот, в котором Сергей Лавров прибыл в Анкоридж, наделал много шума Фото:
новость из сюжета
Свитер Лаврова «СССР» от челябинского бренда вызвал ажиотаж

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале «Россия 24» высказался о гардеробе, в котором он прибыл на саммит в Анкоридж. А именно о свитшоте с надписью «СССР» от челябинского бренда SelSovet. По его словам, вокруг этого раздули сенсацию.

«Я считаю, что из этого раздули сенсацию. Тут нет ничего необычного. Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории», — отметил министр.

По его словам, историю Советского Союза надо хранить, пускай даже в таких форматах. Все это — наша родина, которая сегодня обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами.

Появление Лаврова в свитере челябинского бренда резко повысило его популярность. Как призналась основатель Екатерина Варлакова, сейчас сотрудники несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью на телеканале «Россия 24» высказался о гардеробе, в котором он прибыл на саммит в Анкоридж. А именно о свитшоте с надписью «СССР» от челябинского бренда SelSovet. По его словам, вокруг этого раздули сенсацию. «Я считаю, что из этого раздули сенсацию. Тут нет ничего необычного. Много у нас продукции, которая воспроизводит советскую символику, и я не вижу в этом ничего зазорного. Это часть нашей жизни, часть нашей истории», — отметил министр. По его словам, историю Советского Союза надо хранить, пускай даже в таких форматах. Все это — наша родина, которая сегодня обрела форму Российской Федерации и окружена бывшими советскими республиками, дружественными нам странами. Появление Лаврова в свитере челябинского бренда резко повысило его популярность. Как призналась основатель Екатерина Варлакова, сейчас сотрудники несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...