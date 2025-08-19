Основатель челябинского бренда SelSovet Екатерина Варлакова рассказала URA.RU о взрывном интересе к свитеру СССР после того, как в нем на саммите на Аляске появился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Сейчас сотрудники фирмы уже несколько дней работают до трех часов ночи, чтобы в кратчайшие сроки отшить заказанные клиентами изделия. Хотя сделать очень непросто.
«Вообще к такому никак невозможно было подготовиться. Взрывной спрос — это даже не то слово! Ну реально такой эффект, что мы все были удивлены точно так же. Но при этом из МИДа России сами на нас вышли — нашли в интернете. Я думаю, про нас они скорее всего узнали по рекомендации, или потому что раньше мы работали с кинопрокатом на нескольких фильмах, плюс мы партнеры холдинга „Советский спорт“. И где-то, наверное, были на слуху, на виду. И вот они увидели свитер, который понравился, и купили, понимаете, вот за деньги купили!» — не без гордости рассказала Екатерина Варлакова.
Между тем сам Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» сегодня рассказал, что что американская сторона по достоинству оценила свитер СССР. «Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как госсекретарь США Марко Рубио выразился», — сказал он.
По словам владелицы и основательницы бренда, еще один свитер бренда, отправленный Лаврову, был с номером 10. Потому что в Советском Союзе под 10-м номером выступал легендарный Федор Черенков, а глава российского МИДа обожает футбол. Есть среди постоянных клиентов бренда и другие известные политики, общественные деятели, спортсмены и актеры — как уральские, так и известные на всю страну. Например, один из свитеров отправили хоккеисту Александру Овечкину.
«Много звезд спорта. Мы отправляли не так давно поздравительный свитер Александру Овечкину — естественно с номером 895. Есть звезды кино, актеры, актрисы, есть довольно крупные чиновники и политики, которые получают наш продукт», — поделилась Варлакова, из-за соображений конфиденциальности отказавшись назвать другие звездные фамилии.
Сейчас, после саммита в Аляске, в магазине бренда раскупили все свитеры СССР. И только два сохранили для просмотров и примерок клиентов — новых заказов масса. А дизайнеры SelSovet уже приступили к разработке новой модели изделия, посвященного исторической встрече Путина и Трампа. Но открывать профессиональные секреты в мастерской не стали.
«Вот прямо сейчас, за этой стенкой его собственно и разрабатывают — уже рисуют его, но каким оно будет — я, конечно же, не скажу. А то товарищи из дружественной КНР уже, наверное, вяжут. Уже прорисовываются какие-то элементики, и у вас общее видение новой модели — конечно же, это суперзнаковое событие, но в лоб мы бить не будем: США, Аляска, Путин, Лавров, Трамп — все перечислять не будем. А как-нибудь тоненько и незаметно обыграем», — намекнула Екатерина Варлакова.
Видео: Вадим Ахметов, Алина Яковлева
Подробное интервью с Екатериной Варлаковой — о становлении бренда, тонкостях производственного процесса и особенностях нишевой одежды — читайте в ближайшие дни на сайте URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.