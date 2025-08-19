Представителей США и ЕС позвали на «Интервидение»

Приглашение в распространении конкурса песенного конкурса «Интервидение» поступало в страны Европы и США. Участие подтвердило уже 19 стран. Об этом заявили в Фонде сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».
«На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.
Сообщается, что в этом году на конкурсе будут находиться представители всех континентов. Это доказывает глобальный интерес к форуму. Однако не все страны смогли принять участие по различным причинам.
