Трамп прервал встречу с Зеленским ради звонка Путину: о чем говорили президенты США и России

Путин поблагодарил Трампа за прогресс по урегулированию конфликта на Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону ход переговорного процесса
Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону ход переговорного процесса Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

В ходе телефонного разговора главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным была затронута тема прошедшего на Аляске саммита. Стороны обменялись любезностями и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках урегулирования кризиса на Украине. Об итогах брифинга для журналистов, который провел помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам общения глав двух государств — в материале URA.RU.

О чем Трамп беседовал с Путиным по телефону

Путин тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, за достигнутый прогресс по мирному урегулированию украинского конфликта. Трамп, в свою очередь, проинформировал о завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран, заявил Ушаков.

Что еще обсудили стороны

В ходе дальнейшего разговора Путин и Трамп обоюдно высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между РФ и Украиной. В связи с этим было озвучено предложение о повышении уровня делегации от российской стороны. Беседа, продлившаяся 40 минут, носила откровенный и весьма конструктивный характер, подчеркнул Ушаков.

Трамп планирует встречу с Путиным и Зеленским

Трамп собирается организовать переговоры между Путиным и Зеленским до конца августа текущего года. Об этом сообщил источник в Белом доме. По мнению президента США, личная встреча двух лидеров может стать главным ключом к началу полномасштабного процесса урегулирования конфликта. Американские власти уже приступили к координации между представителями России и Украины.

