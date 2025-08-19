В Белом доме раскритиковали отношение Байдена к СВО

Политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«[Политика Байдена заключалась в том, чтобы] бесконечно заставлять американских налогоплательщиков финансировать Украину вне зависимости от того, сколько будет стоить, как долго это будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизни. <...> Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена <…> отдалила нас от мира», — сказала Ливитт на брифинге для СМИ.
Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера. Говоря об этом, за спиной Ливитт висел экран, на котором было изображение главы российского государства Владимира Путина и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с их встречи на Аляске 15 августа.
Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.