В Белом доме раскритиковали отношение Байдена к СВО

Белый дом: политика Байдена отдалила нас от мира на Украине
Пресс-секретарь Белого дома сделала свои заявления на регулярном брифинге для журналистов
Пресс-секретарь Белого дома сделала свои заявления на регулярном брифинге для журналистов

Политика администрации бывшего президента США Джо Байдена привела к затягиванию конфликта на Украине и отдалила перспективу установления мира. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

«[Политика Байдена заключалась в том, чтобы] бесконечно заставлять американских налогоплательщиков финансировать Украину вне зависимости от того, сколько будет стоить, как долго это будет продолжаться и сколько при этом будет потеряно жизни. <...> Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена <…> отдалила нас от мира», — сказала Ливитт на брифинге для СМИ.

Она также добавила, что к украинскому конфликту привела «слабость и некомпетентность» администрации предыдущего американского лидера. Говоря об этом, за спиной Ливитт висел экран, на котором было изображение главы российского государства Владимира Путина и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с их встречи на Аляске 15 августа.

Президенты США и России встретились в Анкоридже 15 августа. После проведенных переговоров они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины.

