Пермская телебашня зажжется триколором в День флага

Главная телебашня Перми 22 августа будет освещена цветами государственного флага. Таким образом филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) поддержит всероссийскую акцию и включит праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь общенационального праздника.
«Иллюминация в виде бело-сине-красного триколора будет работать два часа — с 22:00 до 24:00. Таким образом Пермь присоединится к тематическому световому шоу, которое в этот день пройдут на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети по всей стране», — уточнили URA.RU в пресс-службе филиала РТРС.
День Государственного флага РФ был официально учрежден указом президента в 1994 году. Праздник посвящен национальным символам и значимым событиям новейшей истории России.
Ранее праздничная подсветка на пермской телебашне уже включалась по случаю значимых дат, таких как День России, День города и годовщина основания РТРС. Аналогичные акции проходят на объектах сети по всей стране, подчеркивая роль РТРС в обеспечении цифрового вещания и поддержке государственных праздников.
