В Златоусте (Челябинская область) нашли двойника актера Венсана Касселя из фильма «13 друзей Оушена» и бывшего мужа актрисы Моники Беллуччи. Как URA.RU рассказал фотограф Евгений Толкачев, образ жизни златоустовца далек от звездного.
«Сделал снимок нашего земляка, которого часто вижу возле храма Серафима Саровского. По всей видимости, он живет подаяниями. Сделал снимок, потому что мужчина очень похож на актера Касселя», — рассказал URA.RU Толкачев.
Евгений не знает подробностей биографии земляка. Впервые встретил его около 15 лет назад. По своей профессии фотографа замечает людей, их портреты, жизнь города и природы. В его копилке есть и другие примечательные встречи. Двойник Касселя не единственный, кого встречал фотомастер. Есть в Златоусте горожане, похожие на звезд мирового экрана и великих ученых.
Кассель является французским актером и продюсером. Он снимался в фильмах «13 друзей Оушена», «Опасный метод» , «Блуберри» и других. Озвучивал персонажей мультфильмов «Ледниковый период», «Роботы», «Красавица и чудовище» и прочих. На Беллуччи был женат с 1999 по 2013 годы.
Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске живет бродяга, который поражает местных жителей своим сходством с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем. Необычная внешность мужчины не оставила очевидцев равнодушными.
