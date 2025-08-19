19 августа 2025

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию восстановлен

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, приостановленный из-за атаки был возобновлен. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По словам главы венгерского МИДа, повреждение трубопровода было оперативно устранено российской стороной. «После украинской атаки позавчера вечером поставки нефти в Венгрию по трубопроводу „Дружба“ были восстановлены в последние несколько минут. Я только что поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативное устранение повреждений, причиненных атакой», — написал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Министр подчеркнул, что Будапешт ожидает от Украины гарантий безопасности для дальнейшей работы нефтепровода. Венгрия настаивает на том, чтобы подобные инциденты не повторялись, поскольку «Дружба» играет ключевую роль в обеспечении энергоснабжения страны. Ранее Венгрия сообщала о полной остановке поставок российской нефти по «Дружбе» на неопределенный срок. Через этот трубопровод сырье также поступает в Словакию.

Информация о возобновлении транзита нефти актуальна для венгерской экономики: страна получает значительную часть энергоресурсов именно по этому маршруту. Российская сторона не комментировала сроки восстановления работоспособности нефтепровода, однако, по заявлениям венгерских властей, поставки уже возобновились в полном объеме.

