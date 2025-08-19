19 августа 2025

ТАСС: ВСУ заняли часть Курской области из-за хищений при фортификации

Ущерб РФ составил более миллиарда рублей
Ущерб РФ составил более миллиарда рублей Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли часть Курской области из-за хищения и растрате средств при строительстве фортификационных сооружений на границе. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Фигурантами этого уголовного дела являются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов.

«Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах. В рамках расследования также выяснилось, что не все соучастники преступления установлены.

Следственные органы продолжают мероприятия по их выявлению и привлечению к ответственности. Уточняется, что расследование охватывает все эпизоды противоправной деятельности организованной группы, в которую входили также бывший помощник экс-главы Корпорации развития Курской области Игорь Грабин и гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов. Оба находятся под арестом в Москве по обвинению в растрате.

По версии следствия, общий ущерб бюджету Курской области превысил 1 млрд рублей. Эти средства были выделены на строительство фортификационных сооружений — в частности, речь идет о растратах по контрактам на возведение взводных опорных пунктов пограничной службы.

Нападение на Курскую область произошло в августе 2024 года, когда вооруженные силы Украины вторглись на территорию региона, что привело к масштабным боевым действиям и значительным потерям среди украинских военных. Ранее суд уже вынес приговор участникам этого нападения, признав их виновными и назначив наказание от 15 до 17 лет лишения свободы.

