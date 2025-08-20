Должники из приграничных регионов России получат отсрочку по кредитам

Жителей приграничных регионов России, находящихся под военным положением или режимом контртеррористической операции, хотят временно освободить от взыскания долгов по кредитам. Соответствующий законопроект одобрила Комиссия по законопроектной деятельности правительства.
«Послабление коснется имущества должников в регионах с военным положением или режимом контртеррористической операции (действует в Белгородской, Брянской и Курской областях). Само дело не закроют, однако человеку не смогут арестовать счета, удержать сумму из зарплаты или изъять имущество», — сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник в кабмине.
По сведениям издания, законопроект предусматривает, что отсрочка будет действовать только на время действия военного положения или режима КТО. При этом инициатива не распространяется на алименты, выплаты за причиненный вред жизни и здоровью (включая случаи смерти кормильца), а также на долги, связанные с коррупционными преступлениями.
Как сообщало URA.RU ранее, жителям ряда территорий Курской области продлили отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Решение связано с особыми условиями, сложившимися в приграничных и находящихся под режимом контртеррористической операции районах региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.