В ЕС забили тревогу из-за необходимости отправлять войска на Украину

Politico: в ЕС считают, что отправка войск на Украину столкнется с трудностями
В Евросоюзе считают, что отправка войск на Украину может столкнуться со сложностями
В Евросоюзе считают, что отправка войск на Украину может столкнуться со сложностями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство Евросоюза сомневается в возможности отправки Великобританией и Францией войск на Украину для предоставления гарантий безопасности из-за политической нестабильности и экономических трудностей в этих странах. Об этом сообщил европейский дипломат.

«Учитывая политическую слабость [президента Франции Эммануэля] Макрона и [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, сложно представить, как этот план (отправка войск на Украину — прим. URA.RU) будет реализован... Сейчас непростые времена с экономической точки зрения», — приводит Politico слова источника.

Ранее Bloomberg сообщало, что ряд европейских государств, в том числе Великобритания и Франция, ведут переговоры о возможном размещении своих военных подразделений на территории Украины в контексте предоставления долгосрочных гарантий безопасности. В ходе переговоров, состоявшихся 19 августа, рассматривались вопросы, связанные с численностью предполагаемых сил, логистикой их переброски, а также определением возможных точек размещения. Около 10 государств выразили заинтересованность в присоединении к этому плану.

