Власти ХМАО озвучили степень готовности второго моста через Обь. Фото

Готовность второго моста через Обь в районе Сургута составляет 81,32%. Строители завершили укладку асфальта на левой полосе, сейчас устанавливают пролет на правой стороне и укрепляют конструкции, сообщил telegram-канал Управления автомобильных дорог Югры.
«Объект готов на 81,32%, работы проводятся круглосуточно в две смены. В настоящее время на левом направлении основного моста завершены работы по монтажу деформационных швов и укладке асфальтобетонного покрытия, продолжаются работы по опусканию правого направления пролетного строения моста», — указано в публикации.
Сейчас на объекте ежедневно работают около 1500 специалистов. Задействовано почти 300 единиц техники.
Строители заасфальтировали больше 80% трассы на мостовом переходе. Материалы для этого предоставляют три асфальтобетонных завода.
Сейчас рабочие устанавливают шумозащитные экраны, укрепляют откосы, монтируют систему для отвода и очистки воды. Также почти завершены работы по защите металлических и бетонных конструкций от ржавчины и разрушений.
Вдоль дороги тянут линии электропередач и связи, проводят трубопровод для сжиженного газа. Параллельно строители ставят камеры видеонаблюдения, метеостанции и табло, которые будут показывать водителям актуальную информацию о погоде и ситуации на трассе. Для контроля скорости и соблюдения весовых ограничений предусмотрены специальные системы.
Строительство второго моста через Обь под Сургутом планируют завершить осенью. Мостовой переход свяжет ключевые транспортные коридоры «Северный широтный ход» и «Арктика — Азия».
Ранее URA.RU писало, что второй мост через Обь строится с 2022 года, а его протяженность с подходами составляет более 45 километров. Объект должен существенно разгрузить Югорский мост и обеспечить стабильную логистику для всего региона.
