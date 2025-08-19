В Кунашакском районе (Челябинская область) раскоп древнего могильника позволил обнаружить останки троих мужчин. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уралького госуниверситета (ЮУрГУ), один из них погиб от ударов по голове.
«Возраст воинов приблизительно 30-40 и 50 лет. Смерть одного из молодых мужчин была насильственной. В задней части черепа обнаруживаются примерно семь отверстий четырехгранной формы», — сообщили URA.RU в вузе.
Ученые допустили, что венгр получил ранения холодным оружием типа чекана или клевца в боевом столкновении. Главный научный сотрудник научно-образовательного центра (НОЦ) евразийских исследований ЮУрГУ Сергей Боталов предположил, что воин бежал, получая удары от всадника. Такой вывод исследователь сделал, учитывая характер оружия, которое применял человек, сидя верхом на коне.
«Когда погибающий падал на землю, удары наносились прицельно. Можем это видеть по сосредоточению следов от ударов в одном месте свода черепа, чтобы добить человека», — пояснил URA.RU Боталов.
Смерть второго молодого и третьего возмужалого мужчин была естественной. Ученые не выявили у них следов насильственной смерти. Судя по сопроводительному инвентарю, который составляли лук, стрелы и оружие ближнего боя, все захороненные мужчины были воинами.
История формирования ранневенгерской группы на Южном Урале началась в восьмом веке, когда степные тюркские кочевники смешались с местным угорским и уральским населением. Об этом сообщил научный сотрудник НОЦ Иван Грудочко. Он отметил, что следы древних венгров нашли не только на Урале, но и в восточном Казахстане, Алтае, Причерноморье и Приднестровье.
«На протяжении последних десяти лет наши венгерские коллеги провели большое сопоставительное палеогенетическое исследование, которое доказало, что древнее южноуральское население имеет родственные связи с ранними венграми из Карпатской котловины», — заявил Грудочко. Это открытие подтвердило значимость впервые раскопанного в 2010 году могильника Уелги в Кунашакском районе, где обнаружились артефакты, близкие к венгерским.
Могильник Уелги считается элитарным погребальным памятником. Он состоит из 25 курганов и 115 захоронений. Порядка 80% были разрушены или разграблены в древности. Среди находок — предметы конской упряжи, ременные гарнитуры и коллекция сабель, относящихся к 9-10 векам. Исследователи заявили, что погребальный обряд в могильнике соответствовал традициям кочевников, где тела хоронили вытянуто на спине. Самые ранние мадьярские погребения под Кунашаком имели глубокие для той эпохи могилы. В первой половине девятого века усопших хоронили на глубину до 70 см. Но в 10-11 веках далеко копать перестали, углубляя захоронения всего на 15-20 см.
Древние предки венгров были кочевыми скотоводами. Предполагают, что они участвовали в торговом обмене, обслуживали проходящие караваны, взаимодействуя с южными регионами. На это обстоятельство указали монеты арабских дирхемов в могильнике. Мадьяры могли совершать грабительские набеги. О взаимодействии кочевников с более северными регионами рассказали редкие предметы металлопластики. Найдены флаконовидная серебряная игольница, имеющая явное прикамское происхождение.
В рамках гранта Российского научного фонда исследователи проводят антропологические работы по реконструкции внешнего облика погребенных. Особенности строения черепов засвидетельствовали промежуточное положение ранних мадьяр на европеоидно-монголоидном векторе изменчивости. Расчеты показали, что они имели метисные формы с преобладанием европеоидного компонента. Условная монголоидная примесь достигала 30%. По двум из трех черепов научный сотрудник Института истории, языка и литературы из Уфы Алексей Нечвалода выполнил графические реконструкции внешности мужчин. Он применил метод советского археолога и антрополога Михаила Герасимова.
