В ХМАО возник ажиотажный спрос на перегонщиков авто из других городов

Спрос на автоперегон в Югре вырос почти на 15%
Спрос на автоперегон в Югре вырос почти на 15%

У жителей Югры летом спрос на услуги перегонщиков машин внутри региона вырос почти на 15%. Ситуацию связывают с сезонным повышением интереса, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«В июне-июля 2025 года спрос на перегон автомобилей между городами в Ханты-Мансийском автономном округе вырос на 13% по сравнению с апрелем-маем этого же года. При этом количество доступных предложений увеличилось более чем в три с половиной раза», — говорится в исследовании.

Повышение интереса к перегону авто связывают с сезонным трендом. Летом спрос растет не только на транспортировку машин между городами, но и из-за границы, поскольку дороги в это время комфортнее для водителей. Причем перед осенью машинами запасаются и автосалоны.

«Положительная динамика наблюдалась и в нише автовозов — доставки автомобилей между городами на специальных транспортерах. Жители округа на 11% чаще искали перевозку машин между городами, а количество предложений выросло на 57%», — поясняют аналитики.

Цены на автоперегон в Югре зависят как от длительности поездки, так способа транспортировки (частный водитель или автовоз). Самые дешевые расценки на небольшие расстояния начинаются с 1-2 тысяч рублей. Затяжные маршруты могут стоить более 5-10 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре с начала года средняя стоимость подержанных иномарок упала более чем на 10%. Больше всего снизились цены на автомобили от Mercedes и Kia.

