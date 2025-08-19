19 августа 2025

В СК и МВД официально подтвердили задержание бывшего челябинского вице-губернатора

В СК официально подтвердили задержание бывшего челябинского вице-губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Уфимцев проходит по делу о мошенничестве
Александр Уфимцев проходит по делу о мошенничестве Фото:

В пресс-службах челябинских управлений СКР и МВД официально подтвердили задержание бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. Там сообщили, что он проходит по делу о мошенничестве.

«По факту совершенных противоправных деяний следственными органами СУ СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Собранная сотрудниками полиции и следователями в результате комплексной работы доказательная база послужила основанием для предъявления обвинения бывшему должностному лицу органа исполнительной власти Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по региону.

«Следствием установлено, что в период с 2009 по 2010 год Уфимцев совместно с еще тремя соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений путем обмана на безвозмездной основе незаконно приобрели право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, находящегося в федеральной собственности», — отметили в пресс-службе СКР по региону. Задержание проводилось с участием оперативных сотрудников ФСБ.

Изначально на участке хотели строить детский лагерь. Но после на нем появился коттеджный поселок.

«В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства. В период эксплуатации земельного участка с 2009 по 2018 год действиями фигурантов Главному управлению лесами Челябинской области был причинен особо крупный ущерб», — вспомнили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году Уфимцев скрылся из страны. До сегодняшнего дня он был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пресс-службах челябинских управлений СКР и МВД официально подтвердили задержание бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. Там сообщили, что он проходит по делу о мошенничестве. «По факту совершенных противоправных деяний следственными органами СУ СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Собранная сотрудниками полиции и следователями в результате комплексной работы доказательная база послужила основанием для предъявления обвинения бывшему должностному лицу органа исполнительной власти Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по региону. «Следствием установлено, что в период с 2009 по 2010 год Уфимцев совместно с еще тремя соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений путем обмана на безвозмездной основе незаконно приобрели право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, находящегося в федеральной собственности», — отметили в пресс-службе СКР по региону. Задержание проводилось с участием оперативных сотрудников ФСБ. Изначально на участке хотели строить детский лагерь. Но после на нем появился коттеджный поселок. «В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства. В период эксплуатации земельного участка с 2009 по 2018 год действиями фигурантов Главному управлению лесами Челябинской области был причинен особо крупный ущерб», — вспомнили в пресс-службе ведомства. В 2018 году Уфимцев скрылся из страны. До сегодняшнего дня он был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...