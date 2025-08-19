В СК и МВД официально подтвердили задержание бывшего челябинского вице-губернатора

В пресс-службах челябинских управлений СКР и МВД официально подтвердили задержание бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева. Там сообщили, что он проходит по делу о мошенничестве.
«По факту совершенных противоправных деяний следственными органами СУ СК России по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ. Собранная сотрудниками полиции и следователями в результате комплексной работы доказательная база послужила основанием для предъявления обвинения бывшему должностному лицу органа исполнительной власти Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по региону.
«Следствием установлено, что в период с 2009 по 2010 год Уфимцев совместно с еще тремя соучастниками, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений путем обмана на безвозмездной основе незаконно приобрели право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды, находящегося в федеральной собственности», — отметили в пресс-службе СКР по региону. Задержание проводилось с участием оперативных сотрудников ФСБ.
Изначально на участке хотели строить детский лагерь. Но после на нем появился коттеджный поселок.
«В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок по судебному решению признаны недействительными, а коттеджные постройки были снесены. Благодаря принятым следователем СК мерам земельный участок возвращен в собственность государства. В период эксплуатации земельного участка с 2009 по 2018 год действиями фигурантов Главному управлению лесами Челябинской области был причинен особо крупный ущерб», — вспомнили в пресс-службе ведомства.
В 2018 году Уфимцев скрылся из страны. До сегодняшнего дня он был объявлен в международный розыск. При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания.
