Удар молнии оставил без света жителей поселков под Екатеринбургом

В поселках Шиловка, Шишкино, Становая и Сарапулка (Березовский, Свердловская область) отключилось электричество, предварительно, из-за прямого попадания молнии в линию электропередач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
«Сегодня из-за прохождения мощного грозового фронта в Свердловской области энергетики зафиксировали технологическое нарушение в работе линии электропередачи 10 кВ», — пояснили там. Аварийные бригады выехали на место ЧП.
При необходимости специалисты будут переключать обесточенных жителей по резервным схемам. «Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей», — подчеркнули в компании.
Накануне спасатели объявили экстренное предупреждение в Свердловской области. Причиной стали сильные дожди и грозы.
