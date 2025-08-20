Удар молнии оставил без света жителей поселков под Екатеринбургом

Электричество пропало в четырех поселках
В поселках Шиловка, Шишкино, Становая и Сарапулка (Березовский, Свердловская область) отключилось электричество, предварительно, из-за прямого попадания молнии в линию электропередач. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«Сегодня из-за прохождения мощного грозового фронта в Свердловской области энергетики зафиксировали технологическое нарушение в работе линии электропередачи 10 кВ», — пояснили там. Аварийные бригады выехали на место ЧП.

При необходимости специалисты будут переключать обесточенных жителей по резервным схемам. «Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей», — подчеркнули в компании.

Накануне спасатели объявили экстренное предупреждение в Свердловской области. Причиной стали сильные дожди и грозы.

