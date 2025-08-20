Белый дом создал аккаунт в TikTok, который до этого хотел запретить

Белый дом открыл официальный аккаунт в сервисе по созданию и просмотру коротких видео TikTok. Об этом сообщает американское агентство Reuters.
«Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok», — говорится в сообщение Reuters. По данным источника, Трамп считает, что именно это приложение завоевать поддержку молодых избирателей на выборах в ноябре 2024 года.
Правительство США пыталось запретить TikTok с самого начала его запуска и приобретения популярности в 2018 году. Тогда американские власти подозревали приложение в шпионаже за гражданами Штатов. В 2024 году конгресс, руководствуясь «соображениями нацбезопасности», принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance либо продать TikTok, либо прекратить работу платформы в США. 19 января 2025 года срок истек. Однако уже в начале апреля президент Трамп разрешил продлить работу TikTok после того, как с компанией, владеющей TikTok, ByteDance было достигнуто соглашение о создании новой структуры, контролируемой американскими инвесторами. Однако переговоры были приостановлены после введения Трампом высоких импортных тарифов против Китая, и ByteDance заявила о невозможности одобрения сделки до урегулирования торговых вопросов.
