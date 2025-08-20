Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк вручила президенту РФ Владимиру Путину шеврон «Доблесть Хингана». Название он получил в честь подвига армии СССР в ходе Маньчжурского наступления на территории Малого Хинганского хребта в 1945 году. Этот бой стал ключевым в процессе капитуляции Японии.
«Это очень героическая территория (Малый Хинганский хребет — прим. URA.RU). И ребята уже прошли первый модуль совместно с президентской академией. Коллеги выезжали прямо к нам, ребят готовили. И вот такое начало о том, что мы единой командой сегодня продолжаем работать, и шеврон, может быть, как элемент военной истории, но мы его преломляем на трудовую доблесть», — заявила Костюк на встрече с Путиным. Информацию передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что «Доблесть Хингана» также является частью регионального проекта «Время героев», который создан для поддержки участников и ветеранов спецоперации. Президент России и врио губернатора ЕАО отдельно затронули эту тему на встрече.
Отмечается, что название шеврона отсылает к Малому Хинганскому хребту — местности, имевшей стратегическое значение во время разгрома Квантунской армии. В августе 1945 года в ходе Маньчжурской наступательной операции советские войска нанесли Квантунской армии сокрушительное поражение, что стало одним из ключевых факторов капитуляции Японии во Второй мировой войне.
