В ХМАО установлен запрет на вылов знаменитой сосьвинской селедки

В Березовском районе (ХМАО) введены ограничения на вылов тугуна, известного как сосьвинская селедка. Эта рыба считается деликатесом и традиционно добывается в реке Северная Сосьва.
Запрет связан с началом миграции сиговых к местам зимовки и нереста. Ограничение действует месяц на участке реки от устья Каркасьи до поселка Березово и её притоках.
«Это обычный ежегодный процесс, ничего необычного здесь нет. Уровень реки снижается, и это благоприятные условия для того, чтобы рыба шла на зимовку и нерест», — пояснил URA.RU начальник отдела госконтроля за водными биоресурсами по ХМАО Руслан Романчук.
В остальное время, когда тугун добывать можно, тоже есть ограничения. В регионе суточная разрешенная норма — три килограмма на одного рыбака.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО определены ограничения для рыбаков-любителей. Суточная норма добычи рыбы составляет от трех до 30 килограмм.ю в зависимости от вида.
