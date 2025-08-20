В ХМАО установлен запрет на вылов знаменитой сосьвинской селедки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Царскую селедку» в ХМАО месяц ловить нельзя
«Царскую селедку» в ХМАО месяц ловить нельзя Фото:

В Березовском районе (ХМАО) введены ограничения на вылов тугуна, известного как сосьвинская селедка. Эта рыба считается деликатесом и традиционно добывается в реке Северная Сосьва.

Запрет связан с началом миграции сиговых к местам зимовки и нереста. Ограничение действует месяц на участке реки от устья Каркасьи до поселка Березово и её притоках.

«Это обычный ежегодный процесс, ничего необычного здесь нет. Уровень реки снижается, и это благоприятные условия для того, чтобы рыба шла на зимовку и нерест», — пояснил URA.RU начальник отдела госконтроля за водными биоресурсами по ХМАО Руслан Романчук.

В остальное время, когда тугун добывать можно, тоже есть ограничения. В регионе суточная разрешенная норма — три килограмма на одного рыбака.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО определены ограничения для рыбаков-любителей. Суточная норма добычи рыбы составляет от трех до 30 килограмм.ю в зависимости от вида.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березовском районе (ХМАО) введены ограничения на вылов тугуна, известного как сосьвинская селедка. Эта рыба считается деликатесом и традиционно добывается в реке Северная Сосьва. Запрет связан с началом миграции сиговых к местам зимовки и нереста. Ограничение действует месяц на участке реки от устья Каркасьи до поселка Березово и её притоках. «Это обычный ежегодный процесс, ничего необычного здесь нет. Уровень реки снижается, и это благоприятные условия для того, чтобы рыба шла на зимовку и нерест», — пояснил URA.RU начальник отдела госконтроля за водными биоресурсами по ХМАО Руслан Романчук. В остальное время, когда тугун добывать можно, тоже есть ограничения. В регионе суточная разрешенная норма — три килограмма на одного рыбака. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО определены ограничения для рыбаков-любителей. Суточная норма добычи рыбы составляет от трех до 30 килограмм.ю в зависимости от вида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...