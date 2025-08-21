Запад подготовил Путину капкан на переговорах с Зеленским

США и ЕС только разыгрывают желание урегулировать украинский кризис. Как рассказал URA.RU доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Трамп и его «европейские хищники» намерены втянуть Россию в шоу с переговорами, чтобы сделать паузу в конфликте и потом снова возобновить боевые действия. Конечная цель для Трампа, проигравшего эту войну, — стать миротворцем, а для ослабленной Европы — империей, добавил политолог.
— Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне показали, что политики ЕС не хотят мирного урегулирования украинского кризиса. Так, Франция уже готова направить военный контингент под прикрытием миротворцев на территорию «незалежной», Великобритания продолжает анонсировать очередной пакет антироссийских санкций, а Украина уже испытывает дальнобойную крылатую ракету «Фламинго». Чего этим хотят добиться политики Европы?
— Давно уже пора понять: никто о безопасности России там не думает. Они добиваются справедливого мира только для Украины. С нашей стороны наши оппоненты просят лишь уступки. Вообще, вот эта привычка требовать от РФ делать кому-то уступки просто поражает. Что они о себе возомнили? Неужели они думают, что подобно английским колонизаторам могут ставить нам какие-то ультиматумы как когда-то африканским племенам… Это абсурд. Они настойчиво продолжают это делать. И для чего? А чтобы ослабить наши позиции по всем фронтам. Именно для этого Трамп устраивает это бесконечное шоу с «европейскими хищниками» на арене, вовлекая в этот цирк и нас. Один раунд, второй, третий… Никаких уступок для России! Ситуация та же: никто не дает гарантии безопасности РФ.
Еще раз: нас втягивают в это шоу, чтобы потом «бросить» на переговоры с Зеленским, а дальше… Разбирайтесь, как хотите. В итоге благодаря России они легитимизируют Зеленского, а заодно и политику ЕС.
В случае, если эти переговоры окажутся безрезультатными, они объявят, что сделали все для достижения мира, так как инициатива исходила от них, и предстанут белыми и пушистыми.
— Официально ЕС не поддерживает вступление Украины в НАТО, однако намерен совместно с США предоставить Украине помощь в формате «НАТО-Лайт», — гарантии аналогичные пятой статье договора Альянса, которые обяжут союзников помочь Киеву в течение 24 часов в случае возобновления СВО. Можно ли это расценивать как ловушку для России? Ведь не исключено, что после завершения этого кризиса, НАТО будет искать поводы для возобновления боевых действий, чтобы оперативно вооружить Украину тогда, когда РФ уже не сможет это быстро сделать.
— Мы никогда не поддержим такую гарантию безопасности Украины, потому что иначе потеряем все свои достижения на поле боя из-за этого «капкана». Давайте не забывать, с кем мы имеем дело. Как только РФ на это согласится, наши оппоненты обязательно спровоцируют события, которые приведут не просто к вооружению ВСУ, но и к переброске войск НАТО на Украину. В итоге мы получим Альянс у своих границ. Некоторые некомпетентные политики говорят: «Ну, мы же как-то справляемся с НАТО в Прибалтике, а оно, можно сказать, в двух шагах от Санкт-Петербурга». Однако важно понимать, что в этом случае нас разделяют в основном морские пути, по которым практически невозможно провести какую-то технику. А Украина — это огромная территория с удобными для доставки вооружения сухопутными путями. Это, действительно, театр боевых действий, поэтому мы не можем допустить НАТО в «незалежной».
— Есть вероятность, что Запад и Украина на самом деле добиваются передышки, чтобы потом под каким-либо предлогом возобновить конфликт?
— Да, США и Европа убедились, что Россия обладает самой мощной сухопутной армией на планете. Сейчас ей уже никого нельзя противопоставить. Китай… Нет. Европа… Не думаю, ведь война со странами ЕС — это исключительно ракетно-ядерный конфликт. А они рассчитывают, что РФ никогда не применит такое оружие.
Наши оппоненты, в частности, Соединенные Штаты, давно признали, что уже проиграли эту войну, хотя и продолжают ее вести посредством киевского режима. Это очень беспокоит Европу, которая столкнулась с небывалым кризисом, не только на военном поприще… Например, ей уже тяжело конкурировать с таким мощным экономическим противником как Китай.
Мы видим, что ЕС претендует на статус империи, но не может его закрепить, потому что не способна расширяться. Когда-то Европа решила, что может это сделать за счет России. Украина для них — просто инструмент.
Снабдив ВСУ всем, чем только можно: от носков и датской колбасы до военной техники, ЕС надеялся победить, но в итоге потерпел поражение — армия РФ уверенно двигает фронт. Именно поэтому они говорят о перемирии, чтобы сделать работу над ошибками, улучшить свои позиции и снова возобновить конфликт.
— Может ли в таких условиях состояться двухсторонняя встреча Путина и Зеленского? Какое место для этих переговоров можно назвать наиболее удачным?
— Скажу так: я против этой деловой встречи, потому что она принесет пользу только украинской стороне. Однако, если ей суждено произойти, то самое идеальное место для нее, конечно, Москва. Это сразу означало бы победу России. Однако Зеленский уже отказался от такой площадки. Другое наиболее подходящее место для двухсторонних переговоров — Дубай (ОАЭ). Другие варианты, которые предлагали политики, неудачные. Будапешт (Венгрия) и Турция — это НАТО. А Женева (Швейцария) не является нейтральной.
— Выгодно ли РФ участвовать в этих переговорах, учитывая, что российская армия уверенно двигает фронт по всем направлениям СВО?
— Я уверен в том, что не стоит допускать никаких конфликтов с Зеленским, таким образом мы сами себя унизим. Если встреча РФ и Украины состоится, то боюсь, что это будет саммит эмоций. В этом случае, конечно, лучше провести его в Москве, чтобы как-то нивелировать ущерб от взаимодействия с Зеленским. Здесь этот страшный минус можно превратить в плюс.
— Кому Россия может доверять в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса?
— Никому. Есть ряд международных политиков, которые стремятся быть посредниками в этом процессе. Однако исторически Россия очень осторожно относилась к ним в своих международных делах. Почему? А потому что эти посредники рано или поздно начинают перетягивать на себя одеяло. Я думаю, что Путин будет стремиться к прямым переговорам. С Зеленским его встреча точно будет с глазу на глаз.
— Что делать России в ситуациях, если Трамп перейдет на сторону Запада и Украины, или он решит отстраниться от украинского кризиса?
— Это какие-то иллюзии, которые создают наши СМИ, в том числе и западные. У Трампа по этому вопросу есть своя позиция. Он понимает, что проиграл эту войну, поэтому как настоящий политик стремится из этого большого репутационного минуса сделать плюс. Он уже соскочил с нее, чтобы объявить себя миротворцем и получить бонусы за счет завершения конфликта дипломатическим путем. Все разговоры, что он перейдет на сторону Европы или будет ближе к нам… Трамп на своей американской стороне, и делает все ради выгоды своего государства.
