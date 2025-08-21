Три места для встречи с РФ, гарантии безопасности и НАТО: главные заявления Зеленского после поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью зарубежным журналистам по итогам своей встречи с американским главой Дональдом Трампом в Белом доме, которая прошла в ночь на 19 августа. Тогда он заявил, что Украина согласна на проведение потенциальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Сейчас же Зеленский даже озвучил ряд стран, где ему было бы удобно встретиться с Москвой — Австрия, Швейцария или Турция.
При этом Россия не озвучивала своего решения относительно встречи, а также о месте и дате ее проведения в случае, если она состоится. О чем еще президент Украины рассказал по итогам встречи с представителями США — в материале URA.RU.
Зеленский хочет встречи в Европе...
Владимир Зеленский заявил о готовности провести встречу с Владимиром Путиным на нейтральной территории в Европе. Об этом глава украинского государства сообщил журналистам, его слова передает агентство «Франс Пресс».
«Мы считаем, что справедливо, и это подчеркивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Швейцария, Австрия — мы соглашаемся. Для нас Турция — это страна НАТО и часть Европы. Мы не против», — заявил Зеленский.
Ранее в СМИ назывались и другие города, где могла бы пройти встреча, включая Будапешт, Рим, Хельсинки, Ватикан и Женеву. Интерес к организации переговоров высказывала также Белоруссия. Российская сторона официально не объявляла о согласии на проведение переговоров. Кремль также не называл и возможные даты и место для этого процесса.
... и снова мечтает о прекращении огня
Зеленский также вновь заявил о режиме прекращения огня в конфликте с Россией. Причем незадолго до этого, после общения с Трампом, он допускал, что переговоры можно инициировать и без этого. Таким образом Владимир Зеленский вновь пошел на разногласия как с президентом США, так и Россией в целом.
По словам украинского лидера, обсуждение перемирия необходимо для формирования дальнейших договоренностей с Москвой и Вашингтоном. Он также уточнил, что отдельно доносил эту мысль в разговоре с Трампом. При этом режим прекращения огня ему необходим, чтобы наработать так называемый «план прекращения конфликта», передает слова Зеленского украинское издание УНИАН.
Президент России ранее подчеркивал, что требования Москвы по урегулированию ситуации вокруг Украины, объявленные летом 2024 года, сохраняются в неизменном виде. Глава государства также отмечал важность достижения устойчивого и долговременного мира в Киеве без каких-либо полумер.
Украина также настаивает и на гарантиях безопасности
Во время переговоров в Белом доме Зеленский также заявил о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности по примеру соглашений между США и Израилем. Об этом, ссылаясь на слова украинского лидера, также пишет агентство УНИАН.
«В качестве примера (Зеленский — прим. URA.RU) привел гарантии США для Израиля», — говорится в сообщении УНИАН. По словам президента, на которые ссылается агентство «Франс Пресс», Киев рассчитывает обозначить формат гарантий безопасности в течение ближайших 7-10 дней.
Зеленский косвенно признал контроль России за Донбассом
Владимир Зеленский в разговоре с журналистами впервые начал говорить о том, что юридически не признает потерю территорий, которые, согласно Конституции России, вошли в ее состав в 2022 году по итогам референдума. Таким образом он намекнул, что осознает факт потери территорий де-факто. Это касается Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. При этом о других территориях, в частности, Сумской и Харьковской областей, Зеленский заявил, что речи о контроле со стороны РФ над ними не идет.
«Еще раз подчеркну — юридически мы [контроль России над ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей] не признаем», — заявил Зеленский. Его слова передает УНИАН.
Киев просит США повлиять на Венгрию, которая мешает вступлению в НАТО
Зеленский рассказал, что обратился к Дональду Трампу с просьбой повлиять на Венгрию, чтобы она не препятствовала вступлению Украины в НАТО. По данным РБК-Украина, американский глава пообещал, что его команда будет над этим работать. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выступал против, чтобы ЕС закладывал в бюджет миллиарды евро для помощи Украине.
Предложение об оборонной сделке для США
Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами сообщил о предложении для США заключить пятилетний контракт на производство дронов общей стоимостью 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента Украины.
По словам Зеленского, инициатива предполагает выпуск порядка 10 миллионов беспилотников ежегодно. Он уверен, что данный проект позволит существенно укрепить оборонные возможности страны и поддержит развитие соответствующих украинских предприятий. Также Владимир Зеленский заявил, что у Киева якобы в распоряжении есть ракета «Фламинго» с дальностью полета в три тысячи километров.
