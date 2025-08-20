Украина отказалась признавать потери в 1,7 млн солдат ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В центре при СНБО отказались подтверждать данные по погибшим и пропавшим военным из своих взломанных баз
В центре при СНБО отказались подтверждать данные по погибшим и пропавшим военным из своих взломанных баз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине отказались признать достоверность информации по числу погибших и пропавшим без вести военных ВСУ, обнаруженной после взлома хакерами из группы KillNet базы данных Генштаба. Советующее сообщение было опубликовано центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Отмечается, что в базе приводится список из 1,7 млн таких бойцов.

«Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в конфликте против России — фейк», — говорится в сообщении центра при СНБО. Оно опубликовано в telegram-канале центра.

В опубликованном заявлении при этом отсутствуют какие-либо официальные сведения о количестве погибших или пропавших без вести бойцах. В качестве обоснования своей позиции сотрудники центра ссылаются на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в январе этого года озвучил общую численность личного состава ВСУ — 800 тысяч человек.

Сегодня участники хакерской группировки подтвердили информацию о взломе облачных сервис Генштаба ВСУ. В ней указывается, что с февраля 2022 года противник понес потери в 1,7 млн военных. Отмечается, что доступ к базе был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики. Также был применен новейший вирус «Нюанс». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине отказались признать достоверность информации по числу погибших и пропавшим без вести военных ВСУ, обнаруженной после взлома хакерами из группы KillNet базы данных Генштаба. Советующее сообщение было опубликовано центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Отмечается, что в базе приводится список из 1,7 млн таких бойцов. «Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в конфликте против России — фейк», — говорится в сообщении центра при СНБО. Оно опубликовано в telegram-канале центра. В опубликованном заявлении при этом отсутствуют какие-либо официальные сведения о количестве погибших или пропавших без вести бойцах. В качестве обоснования своей позиции сотрудники центра ссылаются на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в январе этого года озвучил общую численность личного состава ВСУ — 800 тысяч человек. Сегодня участники хакерской группировки подтвердили информацию о взломе облачных сервис Генштаба ВСУ. В ней указывается, что с февраля 2022 года противник понес потери в 1,7 млн военных. Отмечается, что доступ к базе был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики. Также был применен новейший вирус «Нюанс». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...