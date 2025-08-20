Украина отказалась признавать потери в 1,7 млн солдат ВСУ

На Украине отказались признать достоверность информации по числу погибших и пропавшим без вести военных ВСУ, обнаруженной после взлома хакерами из группы KillNet базы данных Генштаба. Советующее сообщение было опубликовано центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Отмечается, что в базе приводится список из 1,7 млн таких бойцов.
«Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в конфликте против России — фейк», — говорится в сообщении центра при СНБО. Оно опубликовано в telegram-канале центра.
В опубликованном заявлении при этом отсутствуют какие-либо официальные сведения о количестве погибших или пропавших без вести бойцах. В качестве обоснования своей позиции сотрудники центра ссылаются на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в январе этого года озвучил общую численность личного состава ВСУ — 800 тысяч человек.
Сегодня участники хакерской группировки подтвердили информацию о взломе облачных сервис Генштаба ВСУ. В ней указывается, что с февраля 2022 года противник понес потери в 1,7 млн военных. Отмечается, что доступ к базе был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики. Также был применен новейший вирус «Нюанс».
