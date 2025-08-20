Следователи начали проверку после гибели альпинистов из Перми в Приэльбрусье

Следователи устанавливают обстоятельства гибели альпинистов
Следователи устанавливают обстоятельства гибели альпинистов

Следственный комитет Кабардино-Балкарии начал проверку по факту гибели двух альпинистов из Перми при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

«По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей города Пермь 1998 и 2000 года рождения в составе группы альпинистов совершали подъем на вершину горы Уллу-Тау. Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинское исследование тел погибших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

