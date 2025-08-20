Следователи начали проверку после гибели альпинистов из Перми в Приэльбрусье

Следственный комитет Кабардино-Балкарии начал проверку по факту гибели двух альпинистов из Перми при восхождении на гору Уллу-Тау в ущелье Адыл-Су Эльбрусского района. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
«По предварительным данным, 20 августа 2025 года двое жителей города Пермь 1998 и 2000 года рождения в составе группы альпинистов совершали подъем на вершину горы Уллу-Тау. Не удержавшись на скале, они сорвались в ущелье и погибли», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинское исследование тел погибших. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!