Пермские альпинисты погибли во время восхождения на Приэльбрусье

Двое альпинистов из Перми сорвались во время восхождения на Приэльбрусье
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина и женщина совершали восхождение на пик Виа-тау
Мужчина и женщина совершали восхождение на пик Виа-тау Фото:

Два альпиниста из Перми сорвались при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенном на территории Кабардино-Балкарской Республики.

«Мужчина и женщина совершали восхождение на пик Виа-тау, высота которого составляет 3700 метров. Во время подъема оба сорвались и получили несовместимые с жизнью травмы», — сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время рассматривается возможность задействования авиации для транспортировки тел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два альпиниста из Перми сорвались при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенном на территории Кабардино-Балкарской Республики. «Мужчина и женщина совершали восхождение на пик Виа-тау, высота которого составляет 3700 метров. Во время подъема оба сорвались и получили несовместимые с жизнью травмы», — сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время рассматривается возможность задействования авиации для транспортировки тел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...