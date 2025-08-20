Пермские альпинисты погибли во время восхождения на Приэльбрусье

Два альпиниста из Перми сорвались при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье. Инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенном на территории Кабардино-Балкарской Республики.
«Мужчина и женщина совершали восхождение на пик Виа-тау, высота которого составляет 3700 метров. Во время подъема оба сорвались и получили несовместимые с жизнью травмы», — сообщает МЧС Кабардино-Балкарии в telegram-канале.
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В настоящее время рассматривается возможность задействования авиации для транспортировки тел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!