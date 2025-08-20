В Раду внесли законопроект о включении части ДНР и ЛНР в Харьковскую и Днепропетровскую области

В парламент Украине внесен законопроект, который предусматривает изменение административных границ Харьковской и Днепропетровской областей за счет включения в их состав подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход.
«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — заявила депутат в своем telegram-канале.
Ранее обсуждение вопроса о перераспределении территорий анонсировал в Раде депутат Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, власти рассматривают возможность включения в состав Харьковской и Днепропетровской областей таких городов, как Славянск и Краматорск.
Вопрос изменения границ Донецкой и Луганской областей обсуждается в украинском парламенте на фоне сообщений зарубежных СМИ о возможной готовности Киева к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией и продвижения к членству в НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не намерен отдавать украинские земли, однако западная пресса отмечала смягчение позиции украинских властей и возможность обсуждения передачи контроля над частью регионов в рамках мирных переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.