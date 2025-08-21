Назван размер вклада, который позволит получать «вторую зарплату»

Сумма вклада, необходимого для получения ежемесячного процентного дохода, сопоставимого со средней зарплатой в России, выросла с начала года на 67% и составляет 8,5 млн рублей. Об этом сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин.
«Если в январе сумма такого капитала без учета НДФЛ составляла почти 5,1 мл рублей, то сейчас это 8,5 млн рублей. При годовом доходе до 2,4 млн рублей физические лица должны уплатить налог по ставке 13%, а при сумме свыше этого порога — 15%. С учетом НДФЛ в размере 13% размер такого капитала сейчас составляет 9,6 млн рублей, с НДФЛ в размере 15% — 9,8 млн рублей», — сообщил Алутин агентству «Прайм».
По данным Московской биржи, средняя ставка по годовому вкладу в двадцати крупнейших банках опустилась с 20,95% годовых в январе до 13,98%. При этом средняя номинальная зарплата в России по итогам мая составила 99 422 рубля в месяц (данные Росстата).
Алутин подчеркнул, что несмотря на снижение ставок, спрос на вклады остается высоким, а доходность по ним все еще превышает прогнозируемый уровень инфляции. На рынке можно найти предложения по годовым вкладам под 14–15%. Он также порекомендовал инвесторам диверсифицировать активы и рассмотреть альтернативные инструменты: облигации надежных эмитентов и паевые фонды. Доходность некоторых из них уже превышает уровень депозитов. По словам эксперта, для финансовой независимости могут потребоваться более сложные стратегии управления капиталом.
Ранее сообщалось, что россияне, получившие по итогам 2024 года доход от вкладов свыше 210 тысяч рублей, обязаны уплатить налог на эту сумму, а для получения такого дохода требовалось разместить на депозитах не менее одного миллиона рублей. Несмотря на введение налога и снижение процентных ставок по вкладам, объем процентных доходов граждан по депозитам в 2025 году продолжает расти.
