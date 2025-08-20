20 августа 2025

Медведи пришли в поселок под Карпинском за ягодами. Видео

Мать с детенышами, вероятно, привлекло обилие ягод рядом с поселком (архивное фото)
Мать с детенышами, вероятно, привлекло обилие ягод рядом с поселком (архивное фото)

Медведица с двумя медвежатами повадилась выходить в поселок Старая Туринка (Карпинский район, Свердловская область), чтобы полакомиться ягодами. Лесных гостей сняли на видео местные жители. 

Правда, в кадр попал лишь один из медведей. Судя по виду, это годовалый медвежонок — пестун, оставшийся с матерью и помогающий заботиться о новом потомстве. «Подскажите, куда можно обратиться? Уже два месяца на Старой Туринке ходит медведь, медведица и медвежонок. Это видео сняли во дворе нашего дома», — сказано под постом. 

Специалист департамента по охране животного мира Свердловской области в Карпинске Дмитрий Щукин пояснил URA.RU, что сообщения о медведях получал еще весной и неоднократно выезжал на место. Зверей он не застал, но видел их следы. По словам эксперта, их оставили медведица, пестун и маленький медвежонок. 

«Рядом много облепихи и малины, которая могла их привлечь. По закону отстрел медведицы с медвежатами текущего года строго запрещен, но в случае агрессии может быть выписано разрешение на регулирование. Это крайняя и нежелательная ситуация», — сказал он.

Щукин уточнил, что в последнее время не получал сообщений о лесных гостях и попросил в случае их появления звонить ему в любое время суток. Возможно, появится удобный случай отпугнуть семейство хищников и отвадить их ходить в поселок, добавил он. 

