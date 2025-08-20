В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на одной из промышленных баз силовики провели облаву на нелегальных мигрантов, проверив более 50 иностранцев. Провести операцию им помогли дружинники из «Русской общины», рассказали представители организации.
«Силовики при поддержке наших дружинников проверили более 50 человек и выявили 18 нарушителей», — пояснили общественники. Нелегалов увезли в отдел полиции, где оформили административные протоколы и штрафы.
Свердловские правоохранители активно борются с нелегальной миграцией. Так, за первый квартал 2025 года приставы выдворили за территорию России 950 иностранцев.
