Стало известно, кого США отправят на российское «Интервидение»

Брэндон Ховард представит США на конкурсе «Интервидение-2025»
На конкурсе «Интервидение» США представит Брэндон Ховард
На конкурсе «Интервидение» США представит Брэндон Ховард Фото:

Американский певец, продюсер и автор песен Брэндон Ховард представит США на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября 2025 года. Информацию об участии артиста сообщили организаторы конкурса.

«Брэндон Ховард представит США на Международном музыкальном конкурсе „Интервидение“», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что певец выпускал синглы, которые вошли в топ авторитетных чартов, в том числе в культовый Billboard 200

Также сообщается, что его бабушка Жозефина Ховард выступала в составе легендарной группы The Caravans, а мать, Мики Ховард, была популярной соул-певицей и автором песен. В биографии исполнителя также подчеркивается, что его имя не раз становилось предметом обсуждений в американских СМИ из-за слухов о возможном родстве с поп-легендой Майклом Джексоном. Эти предположения появились более 15 лет назад и не получили официального опровержения.

