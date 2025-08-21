Мужу Блиновской разбили голову в Москве за восьмикратное нарушение ПДД: все о скандале

В Москве избили супруга Блиновской
Участники инцидента по-разному описывают развитие событий
Участники инцидента по-разному описывают развитие событий Фото:

В Москве супруга «королевы марафонов», бизнесмена Алексея Блиновского избили на улице. Конфликт произошел на улице Шаболовка: управляя мотоциклом, мужчина случайно задел боковое зеркало стоящего автомобиля. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

Что произошло

По информации SHOT, Алексей Блиновский управлял мотоциклом Ducati Diavel и пытался объехать поток автомобилей справа. В этот момент он задел зеркало кроссовера, который начал поворачивать во двор с включенным поворотником. После столкновения водитель автомобиля вышел на улицу и напал на Блиновского.

Участники инцидента по-разному описывают развитие событий. По словам водителя кроссовера, именно Блиновский начал конфликт, пытаясь напасть через окно автомобиля. Алексей в свою очередь заявил, что водитель кроссовера пытался наехать на него.

Последствия, травмы

В результате конфликта Алексей Блиновский получил травмы головы, ссадины и разбитый нос. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По сообщениям очевидцев, между участниками ДТП произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Блиновский обвинил водителя кроссовера, что тот пытался его сбить
Блиновский обвинил водителя кроссовера, что тот пытался его сбить
Фото:

Нарушения ПДД и административные протоколы

Известно, что Алексей Блиновский за последние два месяца был оштрафован восемь раз на сумму более 10,5 тысяч рублей, в основном за превышение скорости на мотоцикле. В этот раз Блиновского также признали виновным, против него составлен административный протокол за нарушение правил дорожного движения. Адвокат семьи заявил, что Алексей находился в отпуске и не завершил контракт с Минобороны.

