Россия нанесла мощный удар по ВПК Украины

ВС РФ ударили по энергообъектам и объектам ВПК Украины
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли масштабный групповой удар по территории Украины. В атаке применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в telegram-канале МО РФ. Кроме того, удары были нанесены по объектам энергетики, обеспечивавшим функционирование этих структур, по военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, а также по складам боеприпасов и материального имущества ВСУ.

В ведомстве уточнили, что цель операции была достигнута. Все намеченные цели поражены.

