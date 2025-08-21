Россия нанесла мощный удар по ВПК Украины

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли масштабный групповой удар по территории Украины. В атаке применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в telegram-канале МО РФ. Кроме того, удары были нанесены по объектам энергетики, обеспечивавшим функционирование этих структур, по военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, а также по складам боеприпасов и материального имущества ВСУ.
В ведомстве уточнили, что цель операции была достигнута. Все намеченные цели поражены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.