Лавров выявил фальшь в желании Украины прийти к миру

Позиция украинских властей свидетельствует о стремлении подорвать усилия Вашингтона по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва напротив активно взаимодействует с администрацией Дональда Трампа, чтобы устранить коренные причины кризиса.
«Цели, которые остаются у нынешнего украинского руководства, а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима, направлены против тех усилий, которые предпринимает президент Трамп, с которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных устойчивых путей к урегулированию, с тем, чтобы устранить первопричины (конфликта на Украине — прим. URA.RU)», — заявил Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась на сайте МИД РФ.
По словам Лаврова, Россия по-прежнему считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий по Украине. Министр отметил, что на встрече лидеров в Аляске был достигнут «существенный прогресс» в определении контуров будущего урегулирования. По его словам, если дело дойдет до подписания соглашений, встанет вопрос о легитимности представителей Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского, а также руководителей европейских государств. В ходе переговоров Трамп отметил, что не стал бы приравнивать возможные гарантии безопасности для Киева к тем, которые предоставляет Североатлантический альянс. Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что в период его пребывания на посту президента американские военные не будут размещаться на территории Украины.
