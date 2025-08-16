NBC: гарантии безопасности для Украины не предполагают ее членство в НАТО

Обсуждаемые на данном этапе гарантии безопасности для Киева не подразумевают под собой членство Украины в НАТО. Об этом сообщают американские СМИ.
«Меры защиты не будут сопровождаться членством в НАТО в рамках более широкого соглашения. И это несмотря на то, что европейские лидеры сегодня утром написали в совместном заявлении, что они считают, что Украине должно быть предоставлено право добиваться членства в НАТО», — передает NBC News со ссылкой на пять информированных источников, включая двух высокопоставленных представителей администрации США.
Также уточняется, что обсуждаемые гарантии не предполагают размещения американских войск на Украине. На этой неделе Зеленский заявил группе журналистов, что США до сих пор не предоставили Украине гарантий безопасности, отметив важность участия Европы в этом процессе.
Ранее американский президент Дональд Трамп выразил опасения, что участие Владимира Зеленского в переговорах между Россией и США может осложнить процесс урегулирования ситуации на Украине, и согласился информировать украинского лидера о результатах встреч с Владимиром Путиным. Европейские страны также настаивали на гарантиях безопасности для Украины и разрабатывают соответствующие предложения совместно с США.
