Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что у его страны в распоряжении якобы есть ультимативное оружие — ракета «Фламинго», с дальностью полета до трех тысяч километров. Незадолго до этого фотограф международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий публиковал соответствующие кадры, после чего аналитики пришли к выводу, что ракету на самом деле разрабатывает частная компания Milanion Group Ltd из Великобритании и данное оружие — модифицированная британская ракета FP-5.
Также стало известно, что свое название — «Фламинго» — ракета получила после заводской ошибки, из-за которой первая партия снарядов была окрашена в розовый цвет. Что за новое «супероружие» Украины, насколько оно уникальное и каковы его характеристики — в материале URA.RU.
Зеленский хвастается «успешным» оружием
Президент Украины лично заявил о наличии у страны ракеты «Фламинго» с дальностью полета до трех тысяч километров, однако массовое производство этого вооружения начнется не ранее конца 2025 года. Об этом он сообщил 21 августа на встрече с журналистами. Его слова передает РБК-Украина.
«Это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит три тысячи километров, это важно», — отметил Зеленский, комментируя появившуюся в СМИ информацию о новом вооружении. По его словам, сейчас Украина располагает ограниченным количеством таких ракет, поэтому говорить об их масштабном применении преждевременно. Массовое производство начнется с января-февраля 2026 года.
Первые упоминания и вопросы к уникальности украинского орудия
Впервые о ракете начали писать журналисты Associated Press несколько дней назад. Фотограф издания Ефрем Лукацкий в своих соцсетях даже показал фотографии этого снаряда, после чего военные аналитики обратили внимание, что ракета подозрительно похожа на британскую разработку FP-5.
Далее появилась информация о том, что производством «Фламинго» занимается частная компания Milanion Group Ltd, зарегистрированная в Великобритании. Причем само производство также ведется из-за рубежа. Однако в Associated Press об этом не упоминали.
Уникальная особенность «Фламинго»: первая партия ракет была розового цвета
Свое название ракеты «Фламинго» получили не случайно. Компания-разработчик вооружения изначально представила первую партию крылатых ракет, окрашенных в розовый цвет из-за заводского брака. Об этом сообщает агентство Associated Press. Именно после этого снаряды и получили свое название, которое позже закрепилось. Следующие партии уже были в серых тонах.
Журналисты также заявляют, что «Фламинго» якобы является одной из крупнейших крылатых ракет в мире. Она способна поставлять полезную нагрузку массой 1 150 килограммов. Точность попадания составляет 14 метров от заданной цели.
Обозначенные характеристики «Фламинго»...
Украинский ракетный комплекс средней дальности «Фламинго» (то же самое, что и FP-5) представляет собой наземную систему, в которую входят крупногабаритная крылатая ракета, буксируемая пусковая установка и комплект вспомогательных средств для подготовки и применения. Об этом сообщают журналисты из «Военного обозрения», специализирующиеся на материалах о военных разработках.
По их данным, «Фламинго» построена по стандартной аэродинамической схеме: она имеет цилиндрический фюзеляж с прямым крылом размахом около шести метров и Х-образным стабилизатором в хвостовой части. Длина изделия оценивается примерно в 12 метров, стартовая масса достигает шести тонн, из которых до одной тонны составляет масса боевой части.
Запуск осуществляется с наклонной направляющей посредством твердотопливного ускорителя, после чего полет обеспечивает турбореактивный двигатель. Максимальная скорость «Фламинго» достигает 950 км/ч, высота полета — до пяти километров, а заявленная дальность — 3 000 километров. Управление полетом реализовано через автопилот с инерциальной и защищенной спутниковой навигацией.
Буксируемая пусковая установка комплекса перемещается на автомобильном прицепе с помощью тягача. После прибытия на позицию требуется от 20 до 40 минут на ее подготовку к запуску — на месте производится сборка, крепятся крылья и установку заправляют топливом. Такая схема обусловлена большими габаритами и массой ракетного комплекса, которые не позволяют транспортировать его полностью готовым к применению, сообщает «Газета.ру».
... и реальные
Эксперты отмечают, что преимущества «Фламинго» связаны с высокой дальностью полета и значительной массой боевой части, но простота конструкции и отсутствие мер по снижению радиолокационной заметности серьезно ограничивают потенциал комплекса. С таким мнением выступил командир одного из подразделений ПВО с позывным «Рокот» в беседе с MK.RU. Ракеты комплекса представляют собой дозвуковую цель с большой эффективной отражающей поверхностью, что делает ее уязвимой для современных средств противовоздушной обороны.
Кроме того, система управления рассчитана только на поражение стационарных целей с заранее известными координатами, а устойчивость навигационных систем к помехам вызывает сомнения, продолжает анализ "Военное обозрение". Реальная точность комплекса может оказаться значительно ниже заявленной.
Подобное исключает возможность точечных ударов по малоразмерным целям, подчеркивают аналитики. Специалисты допускают, что «Фламинго» может быть применена для ударов по населенным пунктам или объектам инфраструктуры, где высокая точность не требуется.
«Это технология Запада»: военный эксперт уличил Украину во лжи
Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин также прокомментировал анонс от Зеленского насчет «Фламинго». Он заявил, что Украина не могла сама создать такую ракету. При этом, по его словам, производство баллистических ракет «Фламинго» будет полностью ликвидировано российскими силами, как только Киев завершит финальную стадию сборки. Такое мнение он озвучил в беседе с URA.RU.
«Украина не могла создать эту ракету. Это технология Запада, западной Европы. Я думаю, что до конца следующего года, когда они производство наладят, все это обнулят. Мы это сделаем, своими средствами», — подчеркнул Дандыкин. Он добавил, что уничтожение производственных мощностей планируется осуществить с помощью беспилотников «Герань» сразу после выхода проекта на завершающий этап.
Другой военный эксперт Константин Сивков также уверен, что эти ракеты уничтожат на корню. Об этом он сказал в беседе с 360.RU.
