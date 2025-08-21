Президент США Дональд Трамп может объявить новый ультиматум России, чтобы подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет старший политический обозреватель Politico Джонатан Мартин в своей колонке.
"Трамп любит назначать даты, так почему бы не выдвинуть еще один ультиматум, как он это сделал летом? Если Путин не сядет за стол переговоров до 15 сентября — чуть более щедро, чем обычные "две недели" Трампа, — на Россию обрушится волна новых санкций", — говорится в статье.
Автор считает, что без угрозы реальных последствий встреча Путина и Зеленского не состоится. Мартин подчеркивает, что на этот раз санкции должны быть эффективными, так как речь идет о «полном наборе вторичных санкций».
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении установить сроки окончания вооруженного противостояния на территории Украины. В Москве неоднократно отмечали, что государство способно выдержать санкционное воздействие со стороны западных стран, начавшееся несколько лет назад и продолжающее нарастать. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия уже сформировала своего рода «иммунитет» к подобным ограничениям.
