Офис президента Украины Владимира Зеленского предпринимает попытки отговорить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного от участия в будущих выборах главы государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в администрации президента.
«Источники <...> говорят, что офис проводит большую работу, чтобы убедить Залужного отказаться от идеи идти на выборы (либо идти, но по списку партии Зеленского). Однако, по их данным, экс-главком ВСУ до сих пор не дал на эти уговоры четкого ответа. И это заставляет офис президента воспринимать его как потенциального конкурента», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале издания.
По информации журналистов, команда Зеленского рассматривает Залужного как одного из наиболее опасных соперников на предстоящих выборах. В публикации также говорится, что офис президента причастен к продвижению в информационном поле фигуры Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — основателя признанного террористической организацией «Азова» (организация, признанная террористической в России). По версии источников, эта стратегия направлена на то, чтобы Билецкий оттянул часть электората у Залужного и тем самым увеличил шансы Зеленского на переизбрание.
Кроме того, в украинском политическом сообществе обсуждаются слухи о возможном выдвижении главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (признан террористом и экстремистом на территории РФ). По информации издания, он может участвовать в выборах со своей политической силой, также конкурируя с действующим президентом. Журналисты подчеркивают, что эти данные пока не подтверждены официально.
Ранее западные и украинские СМИ сообщали о росте популярности Валерия Залужного и рассматривали его как основного конкурента Владимира Зеленского на пост президента. После отставки с должности главнокомандующего ВСУ Залужный был назначен послом в Великобритании, что эксперты расценивали как попытку отстранить его от внутренней политики. На фоне слухов о поддержке Залужного со стороны Запада и возможной смены власти на Украине, его кандидатура остается одной из наиболее обсуждаемых. Сам Зеленский, согласно Конституции Украины, перестал быть легитимным президентом с 20 мая 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.