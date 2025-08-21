В Челябинской области из-за небывалого урожая черники жители региона, несмотря на конец лета, продолжают ведрами собирать лесную ягоду. Своим сбором черники челябицы хвастаются в социальных сетях.
«Мы набрали таки черники. Поехали вопреки прогнозу погоды, в Каслинский район. Приехали утром по дождю, а там он уже закончился. Черники много. Набрали по пять литров», — рассказала о своем сборе участник группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в соцсети в «ВКонтакте» Людмила Михайловна.
Пользователь также поделилась наблюдениями о состоянии других лесных даров. Отмечается, что маслята уже переросли и не годятся для сбора, зато появились молодые лисички небольшими группами. Кроме того, женщина нашла ежовики, подосиновики и особенно крупные белые грибы, которые, по ее словам, «как прямой укор грибникам, которые за ними не приехали вовремя».
С начала августа в области отмечается высокий спрос на лесные ягоды и грибы. Местные жители активно делятся фотографиями «урожаев» и советуют друг другу удачные места для сбора. В 2025 году урожай черники особенно богат благодаря благоприятным погодным условиям. Темно-синие плоды с характерным восковым налетом не только радуют вкусом, но и содержат целый комплекс витаминов и минералов, способных значительно укрепить здоровье.
