21 августа 2025

В РФ признали запрещенной информацию о платной подписке в Instagram*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В РФ ограничили распространение данных о платной подписке в Instagram*
В РФ ограничили распространение данных о платной подписке в Instagram* Фото:

Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию об оформлении платной подписки в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Решение было принято по иску Кунцевского межрайонного прокурора столицы. Об этом говорится в материалах суда.

«Заявителем было установлено, что верификация интернет-аккаунтов в Instagram осуществляется путем подключения платной подписки „Meta* Verified“, что может способствовать финансированию Meta*. Суд пришел к выводу, что размещенная информация носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации. В этой связи было принято решение признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению», — сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы суда. 

Ранее в России был принят закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете, а также за продвижение VPN-сервисов. При этом деятельность Meta* и ее сервисы, включая Instagram, уже внесены в список запрещенных организаций, а доступ к ним не влечет автоматической ответственности для пользователей, если отсутствует умысел на просмотр экстремистских материалов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию об оформлении платной подписки в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Решение было принято по иску Кунцевского межрайонного прокурора столицы. Об этом говорится в материалах суда. «Заявителем было установлено, что верификация интернет-аккаунтов в Instagram осуществляется путем подключения платной подписки „Meta* Verified“, что может способствовать финансированию Meta*. Суд пришел к выводу, что размещенная информация носит криминогенный характер и может способствовать финансированию экстремистской организации. В этой связи было принято решение признать информацию, размещенную на сайте, запрещенной к распространению», — сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы суда.  Ранее в России был принят закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск и просмотр экстремистских материалов в интернете, а также за продвижение VPN-сервисов. При этом деятельность Meta* и ее сервисы, включая Instagram, уже внесены в список запрещенных организаций, а доступ к ним не влечет автоматической ответственности для пользователей, если отсутствует умысел на просмотр экстремистских материалов. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...