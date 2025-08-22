Суд РФ запретил распространять сведения о схемах обмана со счетчиками

Суд в Казани по иску военной прокуратуры гарнизона признал запрещенной к распространению информацию о способах вмешательства в работу коммунальных счетчиков. Об этом говорится в материалах суда.
«Военная прокуратура Казанского гарнизона обратилась в суд с требованием ограничить доступ к опубликованной информации, содержащей способы манипуляций с приборами учета. В ходе мониторинга интернет-ресурсов ведомство выявило сведения о методах самовольного нарушения пломбировки приборов учета, демонтаже счетчиков, а также использовании магнитов для несанкционированного вмешательства в работу устройств фиксации потребленных коммунальных ресурсов», — сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
В заявлении в суд подчеркивалось, что установка различных устройств для обмана счетчиков являются противоправным деянием, за совершение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, по данным судебных документов, распространение подобных инструкций может привести к существенным убыткам поставщиков коммунальных услуг и нарушить права добросовестных потребителей. Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал ограничить доступ к опубликованной информации.
Ранее эксперты ЖКХ заявили, что несвоевременная передача данных счетчика грозит нормативным расчетом. Такой расклад возможен, если показания счетчиков не передаются три месяца подряд.
