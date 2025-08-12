Несвоевременная передача данных счетчика грозит нормативным расчетом

В случае несвоевременной передачи показаний счетчиков сначала будет применяться расчет по среднемесячному потреблению, а затем — по утвержденному нормативу, который менее выгоден для потребителя. Такой расклад возможен, если показания счетчиков не передаются три месяца подряд, рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.
«По истечении этого срока (трех месяцев — прим. URA.RU) вас, вероятно, переведут на расчет по нормативу потребления. Норматив — это утвержденный государством усредненный объем ресурса, который, как считается, потребляет один человек в месяц. Этот способ расчета обычно менее выгоден для потребителя, чем оплата по фактическому потреблению», — сообщил Бондарь агентству «Прайм».
По словам эксперта, чтобы избежать начислений по нормативу, собственники могут передать актуальные показания приборов учета в управляющую организацию. В этом случае компания обязана провести перерасчет за прошедший период. Кроме того, заявление на перерасчет можно подать через электронные сервисы, например, в приложении «Госуслуги Дом».
Жители России также имеют право обратиться с заявлением о пересмотре суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги в случае их отсутствия в месте проживания на срок более пяти дней. К числу подобных обстоятельств относятся командировки, поездки, а также проживание на даче в летний период.
