Чтобы в пробках не стоять: автомобилистам напомнили об альтернативной дороге из Крыма на материк

Минтранс советует едущим из Крыма пользоваться дорогой Р-280 «Новороссия»
В Минтрансе заявили, что трасса Р-280 «Новороссия» — удобная альтернатива основному маршруту
В Минтрансе заявили, что трасса Р-280 «Новороссия» — удобная альтернатива основному маршруту

Минтранс России рекомендовал автомобилистам, возвращающимся из Крыма, использовать трассу Р-280 «Новороссия» для выезда на материковую часть страны, чтобы избежать долгих очередей на Крымском мосту. В ведомстве предупредили, что в конце августа, когда завершается сезон отпусков, время ожидания на досмотре при пересечении моста может доходить до 4–5 часов.

«Если едете через Крымский мост… Учитывайте время в очереди на досмотр. В пиковые часы нагрузки это может занимать до 4–5 часов», — сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Самыми загруженными днями считаются понедельник и четверг. В ведомстве напомнили, что трасса Р-280 «Новороссия» — удобная альтернатива основному маршруту.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин разрешил открыть автотрассу А-289, которая соединит Краснодар, Славянск-на-Кубани и Темрюк с дорогой А-290 Новороссийск — Керчь. Новый 120-километровый участок обеспечит беспрепятственное движение от Санкт-Петербурга до Севастополя и поможет сократить время поездки из Краснодарского края в Крым.

