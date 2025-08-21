ФНС заблокировала счета челябинца Тимофеева*, причастного к атаке БПЛА на Сибирь

Федеральная налоговая служба РФ арестовала счета челябинца Артема Тимофеева* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), причастного к атаке украинских БПЛА по Иркутской и Мурманской областям. Об этом сообщает РИА Новости.
«Действующие приостановления по операциям по счетам по указанному налогоплательщику имеются», — сообщает издание со ссылкой на постановление. Документ датируется 19 августа.
Также на Тимофееве висит непогашенный штраф в 750 рублей, выставленный ГУ МВД по Новосибирской области 28 мая. Через пару дней из его фур начали вылетать БПЛА.
Предварительно, БПЛА собирали в Челябинске. Машины отправили через страну, указав в сопроводительных документах в качестве груза каркасные дома. Когда грузовики были около военных аэродромов в Мурманской и Иркутской области из кузовов в автоматическом режиме стали взлетать ударные беспилотники.
Тимофеев с женой к тому моменту уже скрылся. Пара была объявлена в международный розыск.
*Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
