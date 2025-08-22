Погибшим солдатам ВСУ в качестве причины смерти ставят сердечную недостаточность

На Украине врачи скрывают истинную причину смерти бойцов ВСУ
На Украине врачи скрывают истинную причину смерти бойцов ВСУ
Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровском госпитале погибшим военнослужащим ВСУ часто ставят сердечную недостаточность в свидетельствах о смерти. Это следует из документов, предоставленные хакерской группировкой KillNet, которая взломала базу данных Генштаба ВСУ.

«В ряде документов называются совсем не боевые причины смерти. Например, Днепропетровская областная больница имени Ильи Мечникова в своих свидетельствах о смерти военнослужащих указывает в качестве причины смерти „острую сердечную недостаточность“ и „повреждения вследствие боевых действий“», — следует из документов. Их приводит РИА Новости.

В некоторых же свидетельствах в качестве причин смерти указаны минно-взрывные травмы, пулевые и осколочные ранения, характерные для зоны боевых действий. Этот список состоял из 30 фамилий личного состава одной из частей ВСУ.

Ранее хакерская группировка KillNet заявила о взломе базы данных Генштаба ВСУ, где содержалась информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военных. Они передали некоторые фотографии погибших, их паспортов, военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов, передает MK.RU.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты России Владимира Рогова, взлом базы данных является «приговором» для украинского лидера Владимира Зеленского. Он также назвал потери на фронте у ВСУ колоссальными, передает «Национальная служба новостей».

