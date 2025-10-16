Где в Екатеринбурге появятся новые ЖК и ТЦ на месте убитых дворов: карта

Власти Екатеринбурга в первом полугодии 2025 году рассмотрели шесть территорий под застройку по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Новые ЖК на месте снесенных аварийных домов могут появиться на Эльмаше, Сортировке, в микрорайоне Завокзальный.
Эльмаш
По данным мэрии, на участке в 2,22 гектар на улице Бабушкина-Корепина-Стачек должны снести более девяти тысяч квадратных метров жилого фонда. Взамен — возвести новый ЖК и заселить 2 339 человек. Так же на территории планируется строительство детского сада на 150 мест. Сейчас идут торги.
Сортировка
На улице Бебеля-Автомагистральная должны снести постройки, расположенные на площади в 2,8 тысяч квадратных метров, и обеспечить в будущем жильем 1 128 человек. Также там хотят построить объект допобразования.
Завокзальный
В микрорайоне Завокзальный должны снести 14, 8 тысяч квадратных метров жилого фонда. Коснется это участка в 5,93 гектар на улице Майкопская — Подгорная — Армавирская. Ожидается, что после комплексного развития территории жильем будет обеспечены 4 214 человек. Плюс, появится садик на 250 мест.
Вокзальный
Также под снос пойдет 543 квадратных метров жилья на улице Стрелочников. Будет переселено 19 человек. На участке планируют построить нежилые дома и детский сад на 200 мест.
По данным на 2025 год, в Екатеринбурге насчитывается 379 домов, признанных ветхими и аварийными. Через 10 лет их может стать уже 2035.
Вторчермет
Также планируется строительство торговых или офисных центров на перекрестке улицы Газорезчиков — Патриса Лумумбы. Там будет снесено 7,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На участке в 2,86 гектар появится, в частности, детский сад на 100 мест.
Под нежилую застройку власти планируют отдать участок на улице Титова. Размер его составляет 6,49 гектар.
В середине августа 2025 года власти Екатеринбурга приняли решение о комплексном развитии территории на Вторчермете в границах улиц Селькоровской, Мусоргского, Газорезчиков, Окружной и переулка Обходного. Под снос пойдет 13 малоэтажных домов. В октябре на форуме 100+ TechnoBuild вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал, что готовится под комплексное развитие территорий десять земельных участков. Одна из площадок включает знаковый для столицы Урала объект культурного наследия.
